Reportan dos fallecidos y cientos de viviendas dañadas tras sismo en México

El sismo, calificado como “severo” por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), tuvo su epicentro en el municipio de San Marcos, en la región de la Costa Chica de Guerrero, y se sintió con intensidad en la Ciudad de México y otras entidades del centro y sur del país

En la Alcaldía de Benito Juárez, en la capital mexicana, se confirmó la muerte de un hombre de 60 años. De acuerdo con un comunicado, “durante la evacuación por el sismo registrado esta mañana, el hombre desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento”.

El personal de seguridad del edificio solicitó apoyo de emergencia, y al lugar acudió una unidad del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cuyos paramédicos “realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales”.

Por su parte, en la comunidad de Las Minas, San Marcos, Guerrero, una mujer adulta falleció cuando “parte del techo de lámina de su vivienda le cayó encima al intentar salir del inmueble”, informaron autoridades municipales.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reportó que, tras activar el protocolo de respuesta a sismos, se contabilizan 12 personas lesionadas, la caída de cinco postes y varios árboles, así como 18 reportes de interrupción del suministro eléctrico. Además, se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso y se inspeccionan de forma preventiva 34 edificios y cinco casas.

En San Marcos, Guerrero, más de 350 viviendas de adobe y cemento presentan daños diversos y se reportaron cuatro lesionados. También se registraron derrumbes menores en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, cerca del poblado de La Caridad.

A nivel estatal, Protección Civil informó del desgajamiento de un cerro en las inmediaciones de Azinyahualco, Chilpancingo, mientras que en Acapulco se atendieron reportes de fugas de gas LP, daños menores y derrumbes carreteros.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó su sistema de atención de emergencias y a las 10:30 horas (16:30 GMT) ya se había restablecido el 75.93% del servicio eléctrico en Guerrero, Ciudad de México y Estado de México. La CFE destacó que “no se identifican daños en la infraestructura de las centrales generadoras” y movilizó a 354 trabajadores electricistas, 79 grúas y 138 vehículos para completar la recuperación total del suministro.

Cubadebate