Papa León XIV abogó por cultivar la esperanza en un mundo nuevo

El papa León XIV abogó hoy, en el marco de la LIX Jornada Mundial por la Paz, por cultivar la esperanza en un mundo nuevo en los hogares y en las naciones

Tras recitar la oración católica desde la ventana de su estudio, en el Palacio Apostólico Vaticano, ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre recordó que “desde el 1 de enero de 1968, por voluntad del Papa San Pablo VI, se celebra la Jornada Mundial de la Paz”.

El líder de la Iglesia católica pidió que “comencemos hoy a construir un año de paz, desarmando nuestros corazones y absteniéndonos de toda violencia”.

“Oremos todos juntos por la paz, primero en las naciones ensangrentadas por los conflictos y la pobreza, pero también en nuestros hogares, en las familias heridas por la violencia y el dolor”, expresó.

“El Jubileo, que está a punto de concluir, nos ha enseñado a cultivar la esperanza de un mundo nuevo”, añadió el Obispo de Roma, y subrayó la importancia de transformar “las ofensas en perdón, el dolor en consuelo y los propósitos de virtud en buenas obras”.

El pasado 18 de diciembre, el papa dio a conocer su mensaje por esta Jornada Mundial de la Paz, en el que exhortó a avanzar hacia el fin de las guerras, para lo que es necesario fomentar el diálogo y la confianza mutua.

“Quienes están llamados a asumir responsabilidades públicas en los cargos más altos y cualificados deberían considerar a fondo el problema de la restauración pacífica de las relaciones entre las comunidades políticas a escala global”, resaltó.

Dicha restauración “debe estar “basada en la confianza mutua, la sinceridad en las negociaciones y la fidelidad a los compromisos asumidos”, y los líderes políticos “deberían examinar el problema hasta identificar el punto desde el cual es posible iniciar el camino hacia acuerdos leales, duraderos y fructíferos”, añadió el pontífice.

“Este es el camino desarmante de la diplomacia, la mediación y el derecho internacional”, a pesar de “las violaciones cada vez más frecuentes de acuerdos alcanzados con dificultad, en un contexto que requiere no la deslegitimación, sino el fortalecimiento de las instituciones supranacionales”, significó León XIV en ese mensaje.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959