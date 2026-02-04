Una reafirmación necesaria

El 4 de febrero de 1962, más de un millón de cubanos, aprueban en la Plaza de la Revolución José Martí, la Segunda Declaración de La Habana, la cual reafirma el carácter socialista y latinoamericanista de la Revolución cubana.

La plataforma programática, adoptada un día después de la Proclama Presidencial que oficializó el bloqueo económico total de Estados Unidos contra Cuba, respondía también a todas las agresiones, sabotajes y crímenes contra la nación cubana, financiados desde suelo estadounidense.

En la magna concentración popular se condena la ruptura de relaciones diplomáticas de los países miembros de la OEA –exceptuando a México– con la Mayor de las Antillas. En sus palabras ante su pueblo, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, subraya que “Cuba rompió las cadenas que ataban su suerte al imperio opresor, rescató sus riquezas, reivindicó su cultura, y desplegó su bandera soberana de territorio y pueblo libre de América”.

Fidel destacó que la ola de justicias reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, ya no parará más, y luego agrega: “Porque esta gran humanidad ha dicho ‘¡Basta!’ y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente ¡Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia!”.

La Demajagua