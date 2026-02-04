Laboran en Granma en instalación de baterías para acumular energía fotovoltaica

La ejecución de uno de los cuatro proyectos de sistemas de baterías de gran escala que se acometen en Cuba para la acumulación de energía eléctrica obtenida por paneles fotovoltaicos, avanza en la provincia de Granma.

A cargo de fuerzas de los ministerios de la Construcción, de Energía y Minas y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la instalación se ejecuta en áreas de la subestación de 220 kilovatios de Bayamo y tendrá una potencia de 50 megavatios-hora.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, durante un recorrido por la obra, este martes, destacó el esfuerzo que realiza el país, en medio de enormes limitaciones materiales, como consecuencia del cerco económico alentado por el Gobierno de los Estados Unidos.

La dirigente visitó, también, la planta de prefabricado de Bayamo, encargada de la fundición de piezas para la obra.

Los emplazamientos de Bayamo; de Cueto, en la provincia de Holguín, y del Cotorro y la Cujae, en La Habana, integran un programa nacional que busca hacer más estable y eficiente el uso de las fuentes renovables.

Los mencionados sistemas, están concebidos para almacenar el excedente de generación fotovoltaica en los horarios de mayor irradiación solar y liberarlo en los picos de demanda o en momentos de déficit de la generación eléctrica convencional.

De ese modo los sistemas de baterías contribuyen a estabilizar la operación del Sistema Electroenergético Nacional, a fin de reducir apagones y aprovechar mejor la capacidad de los parques solares.

La Demajagua