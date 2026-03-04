Proyecto HEARTS fortalece control de hipertensión en Cuba

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, analizó esta semana junto a expertos y científicos los resultados del proyecto HEARTS en Cuba, dirigido al control de la hipertensión arterial, informaron fuentes de Presidencia.

En el encuentro, moderado por José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, se presentaron innovaciones médicas y tecnológicas que buscan transformar la atención a esta enfermedad, considerada de gran magnitud en el país.

La doctora Yagen Pomares Pérez, directora de Atención Primaria de Salud del Minsap, recordó que en los últimos cuatro años las enfermedades no transmisibles provocaron 165 millones de muertes en el mundo, de ellas 72 millones por afecciones cardiovasculares y 43 millones por hipertensión arterial.

En Cuba, la prevalencia de la hipertensión alcanza el 37,3 por ciento de la población, equivalente a 3 millones 152 mil 161 personas. En el grupo de adultos de 30 a 79 años, la cifra asciende al 40 por ciento, lo que representa más de 3,1 millones de individuos.

Según estudios, 2,2 millones de cubanos han sido diagnosticados como hipertensos, mientras otros 900 mil aún no lo están.

De los identificados, dos millones reciben tratamiento, aunque 200 mil carecen de él. Entre quienes reciben atención, un millón mantiene la enfermedad controlada y otro millón no lo ha logrado.

Desde 2019, el sistema nacional de salud ha avanzado en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión, con el propósito de alcanzar el 80 por ciento en diagnóstico, tratamiento y control de la población en riesgo.

Para ello dispone de 451 policlínicos, 10 mil 541 equipos básicos de salud y 22 mil 774 médicos de familia, además de especialistas en diversas ramas.

HEARTS, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se implementa en más de 30 países y en Cuba desde 2016.

Entre sus resultados en innovaciones en el país figuran protocolos actuales, deseables y futuros de tratamiento, vías clínicas y nuevos medicamentos como formulaciones de Lisinopril 20 MG y Lisinopril/Hidroclorotiazcida 20/25 MG desarrolladas por Biocubafarma.

La doctora Yamilé Valdés González, vicepresidenta de la Comisión Nacional Técnica Asesora de Hipertensión Arterial, destacó investigaciones realizadas entre 2016 y 2023 en cooperación con OPS/OMS, orientadas a reducir el riesgo cardiovascular mediante la prevención secundaria.

El doctor Jorge Luis León, presidente de la comisión nacional para la atención a la hipertensión arterial, subrayó que esta enfermedad es una “asesina silenciosa” vinculada a afecciones cardiovasculares, cerebrovasculares y renales, y llamó a mantener estilos de vida responsables desde la niñez, cuando ya cerca del cinco por ciento de los niños presentan hipertensión.

