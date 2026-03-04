Celebran 65 años de relaciones Cuba-Mongolia

La Escuela Número 52 José Martí en Ulán Bator acogió este martes la conmemoración por el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Mongolia, acto que también rindió tributo al 173 natalicio del Héroe Nacional José Martí y al centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La ceremonia, según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, incluyó el izado de las banderas de ambas naciones y la proyección de un audiovisual sobre la historia de los vínculos bilaterales, que se han mantenido ininterrumpidos durante más de seis décadas.

Emilio Pevida Pupo, embajador de Cuba en Mongolia, destacó que las relaciones entre La Habana y Ulán Bator son históricas y se basan en respeto mutuo, solidaridad y amistad, al tiempo que resaltó los principales hitos y perspectivas de cooperación.

En representación de la parte mongola, Khosbayar Ganbat, miembro del Gran Hural y presidente interino del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba, reafirmó la voluntad de su país de continuar fortaleciendo los lazos bilaterales.

Niños y jóvenes de la escuela ofrecieron un concierto con danza, poesía, pintura, canto y música, en homenaje a Cuba y sus héroes, lo que generó la ovación de los asistentes.

En el contexto de la celebración, el embajador cubano condenó el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, las medidas coercitivas unilaterales y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

La jornada contó con la participación de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Mongolia, directivos de la Asociación de Amistad Mongolia-Cuba, de la Asociación de Graduados en Cuba y miembros de la comunidad de cubanos residentes en ese país asiático.

