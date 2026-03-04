Instalan paneles solares en áreas agrícolas de Campechuela

Con la instalación de paneles solares en el huerto Ebenezer, de Campechuela, abre sus puertas en el área agrícola a la utilización de la energía renovable en la optimización de los procesos productivos, en pos de paliar la difícil situación con la energía eléctrica y garantizar la producción de alimentos para el pueblo.

Ello beneficiará el riego de cuatro hectáreas de tierras destinadas al cultivo de hortalizas, plátanos y otros productos, al potenciar el uso de sistemas de riegos eficientes para la atención a esas plantaciones.

Carlos Manuel Atención Quintana, presidente del Órgano de Gobierno en esta costera localidad granmense, afirmó que este es el primer paso para extender el uso de la energía solar en un sector tan importante y necesario, y a esas pretensiones ya se suman otros productores del territorio.

La puesta en funcionamiento del sistema de energía fotovoltaica en el huerto Ebenezer incrementará los niveles productivos y rendimientos de las cosechas, aseguró Maikel Vázquez Tortoza, responsable de este enclave en la parte baja aledaña a las Biplantas.

El uso de este tipo energía posibilita la independización de la red eléctrica nacional, como alternativa ante el déficit de generación del SEN.

La Demajagua