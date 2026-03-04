Realizan los CDR barrio debate Deber patrio antimperialista

Durante el encuentro se subrayó la necesidad de despertar y consolidar la conciencia colectiva para salvaguardar la identidad nacional y los valores que sustentan el proyecto revolucionario cubano.
Junto a los vecinos del territorio, se destacó que ser patriota hoy significa más que amar los símbolos nacionales: implica conquistar la verdadera independencia y resistir desde cada barrio ante las imposiciones y amenazas de guerra externas.
De igual modo, el Consejo Popular Rosa la Bayamesa fue escenario de diversas manifestaciones de apoyo a la Revolución en medio del actual contexto económico y social.
En coordinación con el Partido, el INDER, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y las instituciones educativas del territorio, niños y jóvenes participaron en actividades recreativas, culturales y deportivas, organizadas por sus proyectos comunitarios, en las cuales ratificaron su compromiso con la defensa de los valores patrios y la continuidad de la obra revolucionaria.