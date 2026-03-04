Realizan los CDR barrio debate Deber patrio antimperialista

La coordinación provincial de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en Granma, realizó recientemente el barrio debate Deber patrio antimperialista con pobladores del Consejo Popular Francisco Vicente Aguilera, en Bayamo, intercambio que fortalece la unidad en torno a la defensa de la soberanía.

Durante el encuentro se subrayó la necesidad de despertar y consolidar la conciencia colectiva para salvaguardar la identidad nacional y los valores que sustentan el proyecto revolucionario cubano.

Junto a los vecinos del territorio, se destacó que ser patriota hoy significa más que amar los símbolos nacionales: implica conquistar la verdadera independencia y resistir desde cada barrio ante las imposiciones y amenazas de guerra externas.

De igual modo, el Consejo Popular Rosa la Bayamesa fue escenario de diversas manifestaciones de apoyo a la Revolución en medio del actual contexto económico y social.

En coordinación con el Partido, el INDER, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y las instituciones educativas del territorio, niños y jóvenes participaron en actividades recreativas, culturales y deportivas, organizadas por sus proyectos comunitarios, en las cuales ratificaron su compromiso con la defensa de los valores patrios y la continuidad de la obra revolucionaria.

La Demajagua