Manifiestan comunistas rusos solidaridad con Cuba, Irán y Venezuela

El Partido Comunista de la Federación de Rusia (PCFR) realizó este martes en el Salón Columnas de la Casa de los Sindicatos de la Duma Estatal en Moscú una mesa redonda sobre la solidaridad con los pueblos de Cuba, Irán y Venezuela frente a la agresión imperialista, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

El encuentro fue dirigido por Guennadi A. Zyuganov, presidente del Comité Central del PCFR y líder de las fuerzas patrióticas populares de Rusia, con la participación de los embajadores de Cuba y Venezuela, Enrique Orta González y Jesús Rafael Salazar, respectivamente.

Zyuganov afirmó que el comité creado para defender y liberar a los pueblos amigos desempeña un papel crucial y subrayó la necesidad de proteger a Cuba, que durante 67 años ha resistido la hostilidad de Estados Unidos.

Enrique Orta González, jefe de Misión cubano, declaró que la orden ejecutiva del presidente estadounidense constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y atenta contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El diplomático agregó que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington afectan la seguridad, la estabilidad y la paz de la región y del mundo.

Dmitri Novikov, vicepresidente del PCFR, presentó un borrador de documento titulado “Unidos contra la agresión y la guerra”, que convoca a las fuerzas progresistas a enfrentar las amenazas imperialistas de la actual administración estadounidense.

