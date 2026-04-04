65 años de sueños

En el seminternado Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, el ambiente se transformaba en un torbellino de entusiasmo y color a medida que se acercaba el 4 de abril, fecha que marca el aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Los niños caminaban con orgullo. Cada rincón de la escuela se convertía en un posible espacio de celebración, donde el espíritu de unidad y patriotismo se sentía en el aire. La emoción era palpable.

LA FIESTA DE LOS PIONEROS

La OPJM y la UJC nacieron en la década de los años 60 del siglo precedente, justo después del triunfo de la Revolución. La primera se creó en 1961 para educar a los niños y a los jóvenes en valores como el amor por la patria, la solidaridad y el trabajo en equipo, inspirándose en las ideas de José Martí.

Por otro lado, la UJC surgió en 1962 para ayudar a construir una sociedad más justa, bajo el ejemplo de Julio Antonio Mella, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.

Después de seis décadas, la esencia de las organizaciones sigue siendo la misma, incluyendo el objetivo de fomentar el liderazgo entre sus miembros, la creatividad y el compromiso social, mediante actividades culturales, educativas y deportivas que promuevan la unidad.

Las pequeñas pioneras Susana Liz Corrales Cano, de cuarto grado; Neilys Sofía Naranjo Solano y Anyeline Laura Tamayo Miranda, de tercero, opinan acerca de su organización.

“Ser pionera integral es muy emocionante para mí. Me siento muy feliz de apoyar a mi maestra en las actividades del aula. Mis responsabilidades incluyen organizar a mis compañeros y asegurarme de que todos participen y se consideren incluidos. Trato de ser ejemplo para ellos”, comentó Naranjo Solano, jefa del destacamento de tercero C.

“Ayudar a mi maestra me hace sentir importante y me motiva a mejorar cada día. Estoy muy orgullosa de pertenecer a la OPJM y de representar a mi escuela en estas actividades. Espero seguir aprendiendo y compartiendo momentos bonitos con mis compañeros, mientras celebramos juntos”, agregó Tamayo Miranda, jefa de disciplina de tercero C.

Con varias actividades, agasajaron en la escuela a los infantes por el cumpleaños de su organización.

“Programamos un encuentro deportivo, el montaje de quioscos tradicionales, el concurso Mi organización y yo, entre otras, que hemos realizado como saludo al aniversario. Estos eventos no solo son una forma de celebrar, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos entre todos. Con el montaje de los quioscos podremos aprender de nuestra cultura y tradiciones, comidas típicas y manualidades”, aseguró Corrales Cano, miembro del consejo de colectivo.

Por otra parte, se refirió a la responsabilidad que significa formar parte del colectivo: “Me hace muy feliz. Estoy satisfecha de ayudar a los niños y a los guías, he aprendido cosas nuevas. Además, tengo el compromiso de velar por la disciplina, fundamental para crear un ambiente seguro y de respeto. A veces es un poco difícil, pero siempre se puede”, precisó Susana Liz.

Las actividades por el 4 de Abril incluyen celebraciones por el aniversario 65 de la victoria en Playa Girón y continuarán hasta agosto, cuando se cumplan los 100 años del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Máximo Líder de la Revolución.

SIN DETENERSE

Ante el complejo escenario económico y energético que afronta el país, fueron adoptadas estrategias con el propósito de no detener el proceso docente, por lo que se entró una variante creativa e innovadora que permite sostener la garantía de que niños, adolescentes y jóvenes se formen como futuros profesionales.

El centro escolar, enmarcado en el reparto San Juan, tiene 24 grupos y una matrícula de 697 estudiantes.

“Contamos con alumnos que viven en las diferentes demarcaciones del municipio, lo que hace muchas veces complicado su asistencia a la institución, por lo que adoptamos la decisión de incorporarlos a escuelas cercanas para evitar la pérdida de clases”, aseguró Idelis Gómez Ramos, maestra de quinto grado.

Mediante las facilidades que ofrece internet, los docentes envían hojas de trabajo, diseñadas específicamente para cada grupo de alumnos. Esta estrategia no solo asegura que los estudiantes tengan acceso a materiales educativos, sino que también les permite continuar su proceso de aprendizaje desde su casa.

“La colaboración entre profesores es fundamental en este proceso. Una vez que los educandos reciben las hojas de trabajo, se convierte en un apoyo esencial para los maestros de las aulas a las que se incorporaron los pioneros”, explicó Gómez Ramos.

Además, el uso del teléfono celular como herramienta de comunicación ha permitido que los profesores mantengan un seguimiento constante a sus estudiantes. Así pueden evaluar cómo realizan las tareas y ofrecer una retroalimentación oportuna. Dicha atención personalizada es crucial para que los alumnos se sientan apoyados y motivados a seguir aprendiendo, a pesar de la distancia física que los separa de la escuela.

COMPROMISO CON EL FUTURO

La OPJM ha enfrentado numerosos retos a lo largo de su historia, pero su compromiso con la formación integral de los niños cubanos ha permanecido inquebrantable.

A pesar de las dificultades, la esencia de la organización, centrada en el desarrollo de valores y habilidades en los más jóvenes, sigue siendo el motor que impulsa cada una de sus actividades.

“La resiliencia ha sido una característica distintiva del seminternado Carlos Manuel de Céspedes. En tiempos de adversidad, hemos demostrado una capacidad admirable para adaptarnos y encontrar soluciones creativas. Esta flexibilidad ha enriquecido las experiencias de nuestros alumnos, quienes han aprendido a ver los obstáculos como oportunidades para crecer”, planteó Yanisandra Tamayo Pérez, coordinadora del centro.

“El apoyo constante de educadores y padres ha sido vital para el éxito de nuestra escuela. Ellos han dedicado su tiempo y esfuerzo para guiar a los estudiantes en su camino, asegurando que cada uno reciba la atención y el acompañamiento necesario. Este compromiso colectivo es un testimonio del impacto positivo que puede tener una comunidad unida por un propósito común”.

A medida que miramos hacia el futuro, la organización se compromete a seguir fiel a sus principios fundacionales. La planificación de nuevas actividades y proyectos se realizará siempre con la intención de fortalecer los valores que la han caracterizado desde sus inicios.

FOTO/ Marlon García Zayas

En este aniversario, queremos felicitar a todos los pioneros por su esfuerzo y dedicación. Cada uno de ustedes ha contribuido a erigir un legado que trasciende generaciones; los exhortamos a seguir trabajando con el mismo ímpetu que los ha llevado hasta aquí. Los desafíos pueden ser grandes, pero también las oportunidades. Mantengan siempre viva la curiosidad y el deseo de aprender, porque esto les permitirá enfrentar cualquier situación con valentía y determinación. ¡Felicidades, pioneros!

La Demajagua