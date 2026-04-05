Protagonistas del presente y futuro: Niños y jóvenes en el alma de la Revolución

Este aniversario encuentra a ambas organizaciones más vigentes que nunca: las imágenes que componen este fotorreportaje no son pose ni celebración formal, sino testimonios de un protagonismo real.
Muestran a niños y jóvenes como sujetos activos del presente cubano. Recorren escenarios cotidianos y simbólicos.
Al cumplirse 64 y 65 años de aquellas fundaciones, el legado de Martí y Fidel se actualiza en cada gesto solidario, en cada debate juvenil en la escuela o el barrio, en cada pionero que alza la mano en su saludo de Seremos como el Che.
Este fotoreportaje es un homenaje visual a esa certeza: la Revolución cubana no será tarea de relevo generacional, sino de construcción compartida.
Porque cuando una sociedad integra a sus niños y jóvenes en sus desafíos cotidianos, está afirmando que su independencia y su justicia social son irreversibles.
Jóvenes rinden homenaje a José Martí, en el aniversario 173 de su natalicio. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Pioneros en La Habana. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Niño dibujando en el Paseo del Prado. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate
Joven en la producción. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate
Jóvenes estudiantes de medicina durante una marcha en la Universidad de La Habana.
Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate
Pioneros en el Centro Fidel Castro Ruz. Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate
Circulo de interés pioneril en el Jardín Botánico Nacional Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebateue González (Enro)/ Cubadebate.
Jóvenes desfilan en la marcha de las antorchas. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.