Irán librará acciones militares hasta la rendición de EE. UU. e Israel. Así lo declaró el representante del cuartel general central de “Khatam al-Anbia” de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfagari, según informa la agencia iraní Mehr, en respuesta a las amenazas de Trump de devolver a Irán a la Era de Piedra. “Esta guerra continuará hasta su total humillación, arrepentimiento, derrota y rendición”, expresó.
Irán no cesará sus acciones militares hasta que Estados Unidos e Israel se rindan
