Reconocen al destacado cantautor Cándido Fabré por su incondicional labor cultural

El destacado cantautor cubano Cándido Fabré fue reconocido este lunes en actividad político cultural, desarrollada frente a la sede del Partido provincial, en la ciudad de Bayamo.

Fabré recibió especial reconocimiento por las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en Granma, por sus años de vida dedicados a la música, creadora y artística y por la defensa incondicional de la música cubana, la identidad nacional y la cubanía, así como de las tradiciones y la idiosincrasia del país.

Durante el acto se resaltó la actuación de Fabré en la celebración por el Primero de Mayo, en una jornada en la que prevaleció la unidad y el entusiasmo del pueblo por la defensa de las conquistas de la Revolución Cubana.

Al recibir el reconocimiento, el icónico repentista expresó que los trabajadores merecen lo mejor, que su música es arte curativo para quienes lo disfrutan y que sentía alegría al apreciar el pueblo unido trabajando e impulsando el desarrollo.

Asimismo, el Sonero Mayor dedicó un intenso momento a improvisar melodías llenas de cubanía y dedicadas al pueblo y a Fidel en su 100 cumpleaños el 13 de agosto próximo.

Durante la actividad también se agasajó al Ballet Folclórico de Granma, como parte de las actividades por el Día Mundial de la Danza y por su trabajo artístico y cultural.

Radio Bayamo