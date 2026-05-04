Inicia Granma período húmedo con cinco embalses vertiendo

Con cinco de sus embalses vertiendo y más de 701 millones de metros cúbicos (m³) de agua embalsada, inició la sur oriental provincia de Granma, este 1 de mayo, el período húmedo en Cuba que se extiende hasta el 31 de octubre venidero.

Las represas que desembalsan son: Guisa, en el municipio homónimo; Paso Malo (Bartolomé Masó); Vicana y la derivadora de igual nombre (Media Luna) y Cautillo (Jiguaní).

De los otros seis reservorios administrados por la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico Río Grande, cinco reportan elevada ocupación de sus capacidades: Las Villas (Jiguaní), ciento por ciento (%); Cilantro (Pilón), 98%; Corojo (Guisa), 97%; Bueycito (Buey Arriba) 96% y Pedregales (Bayamo), 95%.

Cauto del Paso, el mayor embalse del territorio granmense, capaz de acopiar 330 millones de m³, está al 29 % de llenado por previsión hidrológica debido a que se realizan acciones de mantenimiento en su aliviadero principal.

La capacidad en conjunto de los 11 embalses administrados por la entidad mencionada es de 940 millones 620 mil m³ y en estos momentos retienen 701 millones 98 mil m³, para el 75 % de llenado.

Esa cantidad de líquido garantiza a Río Grande cumplir sus compromisos de entrega del líquido a los clientes en 2026 y 2027.

El buen estado de las presas de Granma en cuanto a llenado, es resultado del comportamiento del régimen pluviométrico en el lapso enero-abril con un acumulado de 318.7 milímetros de precipitaciones, representativo del 144 % del promedio histórico.

Se prevé que en el transcurso del período húmedo recién iniciado aumente el nivel de agua embalsada en la oriental demarcación, no obstante, es preciso hacer un uso racional y productivo de ese importante recurso.

Radio Bayamo