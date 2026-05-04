Asociación Americana de Juristas denuncia escalada agresiva de Estados Unidos contra Cuba

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) emitió un comunicado en respaldo a Cuba, denunciando el impacto de las medidas impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) en los ámbitos energético, económico y humanitario.

El pronunciamiento subraya que las sanciones aplicadas por la Administración de Donald Trump han generado graves consecuencias en la vida cotidiana de la población cubana. Entre ellas destacan los cortes eléctricos a nivel nacional, la cancelación de procedimientos clínicos, el riesgo de unidades de cuidados intensivos y la escasez de medicamentos que requieren refrigeración.

El comunicado también señala que el transporte público y privado se ha visto interrumpido, varias aerolíneas internacionales suspendieron vuelos y la producción agrícola junto con la seguridad alimentaria se encuentran seriamente afectadas.

La aplicación de estas medidas en distintos sectores ha motivado un pronunciamiento de la comunidad internacional, entre ellos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien expresó su profunda preocupación por el impacto que generan sobre los derechos fundamentales del pueblo cubano.

La AAJ además denunció la posesión ilegal de la base naval de Guantánamo, exigiendo su devolución inmediata por considerarla una afrenta a la soberanía nacional de Cuba.

El documento, firmado por Claudia V. Rocca, presidenta de la AAJ Continental, y Vanessa Ramos, secretaria general, condena “en los términos más enérgicos” las amenazas de control militar sobre Cuba expresadas públicamente por Donald Trump este viernes 1 de mayo.

Finalmente, la organización exigió al Gobierno estadounidense el cese inmediato de las amenazas de uso de la fuerza y llamó a los Estados miembros de la ONU, especialmente de América Latina y el Caribe, a pronunciarse en defensa de Cuba y contra las acciones de Washington.

(Tomado de Telesur)

Cubadebate