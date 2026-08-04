Iraq e Irán abordan reapertura de Ormuz y reducción de tensiones

Los ministros de Asuntos Exteriores de Iraq e Irán, Fuad Hussein y Abbas Araghchi, respectivamente, dialogaron hoy sobre la situación en el estrecho de Ormuz y los esfuerzos encaminados a reabrir esa estratégica vía marítima.

Durante una conversación telefónica, ambos cancilleres analizaron los acontecimientos registrados en los últimos dos días y sus repercusiones sobre la navegación marítima, la seguridad y la estabilidad regional, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraquí.

Hussein celebró el regreso al diálogo y la diplomacia como la mejor vía para resolver las diferencias y aseguró que Bagdad sigue atentamente la evolución de la situación.

El jefe de la diplomacia iraquí expresó su esperanza de que las conversaciones permitan alcanzar acuerdos para reabrir el estrecho lo antes posible y preservar así la seguridad regional y la estabilidad de la economía mundial.

Asimismo, destacó la importancia de mantener la comunicación y la coordinación entre ambas partes y respaldar los esfuerzos destinados a reducir las tensiones y fortalecer el diálogo entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, Araghchi informó a su homólogo sobre las gestiones y conversaciones en curso para alcanzar entendimientos que contribuyan a la reapertura del estrecho de Ormuz y garanticen la fluidez del tráfico marítimo.

Según el comunicado, ambos funcionarios abordaron además los recientes ataques militares contra Irak y subrayaron la necesidad de evitar cualquier acción capaz de intensificar las tensiones.

Los ministros coincidieron también en mantener la coordinación y apoyar las iniciativas dirigidas a contener la escalada regional.

Los contactos se producen en medio de las tensiones entre Washington y Teherán, tras un intercambio de ataques militares que se prolongó durante 13 días hasta el pasado 24 de julio.

En ese periodo, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra objetivos en territorio iraní, mientras Teherán afirmó haber atacado instalaciones y equipos militares estadounidenses en varios países árabes, entre ellos Jordania, Baréin y Kuwait.

La escalada ocurrió después de que Washington y Teherán firmaran el 18 de junio un memorando de entendimiento e iniciaran negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo.

Sin embargo, las conversaciones quedaron estancadas debido a desacuerdos sobre las garantías de seguridad y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el suministro energético y el comercio mundial.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán que, según Teherán, causaron la muerte de más de tres mil personas.

Irán respondió con operaciones que, de acuerdo con sus autoridades, provocaron bajas entre estadounidenses e israelíes.

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