Canciller de Cuba evoca a Fidel Castro y condena bloqueo de EEUU

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, evocó hoy un pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro sobre la inmoralidad de la política de bloqueo que aplica el Gobierno de Estados Unidos contra la isla.

A través de la red social X, el canciller recordó palabras del comandante en jefe, quien afirmó que el bloqueo y las agresiones de Washington contra Cuba carecen de sustento moral y se encuentran desacreditados ante la comunidad internacional.

“Su bloqueo económico y sus agresiones contra nosotros están desprestigiados, resultan insostenibles en el mundo. No tienen modo moral de defender esa política contra nosotros”.

“El bloqueo se mantiene. Lo inmoral de esta política de Estados Unidos es que pretende utilizar el bloqueo como un arma de negociación con nosotros”, citó Rodríguez.

“Su bloqueo económico y sus agresiones contra nosotros están desprestigiados, resultan insostenibles en el mundo. No tienen modo moral de defender esa política contra nosotros. El bloqueo se mantiene. Lo inmoral de esta política de Estados Unidos es que pretende utilizar el… pic.twitter.com/FW8jwH9RvA — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 2, 2026

Cuba es víctima desde hace más de seis décadas de un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos que afecta todos los sectores de la vida económica y social del país, cuyo objetivo principal es rendir por hambre y necesidades al pueblo de la nación caribeña.

Esa política unilateral se ha recrudecido en los últimos meses con un cerco petrolero que impide el arribo de combustibles a la isla, lo cual dificulta la vida diaria de las familias y afecta el desarrollo económico de la nación.

Recientemente, en la misma plataforma digital, Rodríguez denunció que desde enero de 2026 Washington mantiene un bloqueo energético total que impide no solo la importación de combustibles, sino también de paneles solares, equipos para la energía fotovoltaica, tecnologías e insumos destinados al Sistema Eléctrico Nacional.

“Presionan, chantajean e impiden que navieras internacionales lleguen a nuestro país. Por ello, más de siete mil contenedores con destino a Cuba permanecen retenidos en puertos del Caribe con esos materiales y otros necesarios para el sistema de salud y alimentos”, añadió el ministro.

La Demajagua