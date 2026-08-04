EEUU impondrá fianzas de hasta 20 mil dólares por una visa B-1/B-2

Nacionales de unos 50 países, entre ellos Cuba, tendrán que pagar una fianza de hasta 20 mil dólares por una visa de turismo o negocios a Estados Unidos, según una normativa del Gobierno que entra hoy en vigor.

La medida endurece aún más los controles migratorios establecidos en las políticas del presidente Donald Trump para eliminar la inmigración irregular desde que regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025.

El pasado 31 de julio, el Departamento de Estado anunció que la disposición implicaría en su mayoría a naciones africanas y hará permanente un programa piloto en marcha desde agosto del año pasado, que afectaría a quienes solicitan visados B-1/B-2 principalmente de países de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, y en América Latina y el Caribe, además de Cuba, incluiría a Granada, Nicaragua y Venezuela.

A partir de ahora los funcionarios consulares tendrán la posibilidad de, a discreción, decidir el monto de la fianza que podría ascender a sumas de 10 mil, 15 mil y hasta 20 mil dólares. El aviso ya fue publicado en el Registro Federal y señaló que su puesta en práctica será desde este lunes.

De otorgarse el permiso, los visitantes recibirán el reembolso total del dinero una vez que concluyan su estancia en Estados Unidos.

El Gobierno de Trump asegura que la medida aplica a países cuyos ciudadanos suelen permanecer en territorio nacional más tiempo del autorizado por sus visados.

Al menos 20 mil solicitudes que debían pagar la fianza se identificaron durante el año en el programa piloto, pero alrededor de la mitad de ellas decidieron abandonar el proceso de visado.

De acuerdo con documentos oficiales, esta restricción redujo 83 por ciento la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas a los ciudadanos de los países afectados.

Para organizaciones defensoras de los migrantes, la decisión de imponer semejantes sumas crea una barrera económica para las vías legales de entrada a Estados Unidos.

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