Compartió Cuba experiencias contra el Ébola con Congo

Cuba ratificó este jueves su disposición de apoyar a la República Democrática del Congo en el enfrentamiento a la epidemia de Ébola, durante un intercambio técnico sostenido por videoconferencia entre representantes de los ministerios de Salud de ambos países.

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, informó desde su perfil en la red social X: “Ante la amenaza que representa para el Congo la actual epidemia de Ébola, compartimos con el Dr. Samuel Roger Kamba, ministro de Salud de esa nación, sobre experiencias de nuestras brigadas médicas Henry Reeve en el enfrentamiento a esa enfermedad durante 2014, en África”.

El titular cubano recordó que en aquel brote participaron 256 profesionales del Contingente Henry Reeve en Sierra Leona, Liberia y Guinea Conakry, lo que permitió acumular conocimientos aplicados luego en mecanismos de prevención y preparación para evitar la propagación del virus en Cuba, precisó el periódico Granma.

Portal Miranda explicó que, ante la actual situación epidemiológica, fue activado el Plan Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Ébola, que incluye la preparación de los 24 puntos de entrada al país y la vigilancia de viajeros internacionales.

Samuel Roger Kamba, ministro congoleño de Salud, agradeció la disposición solidaria de Cuba y destacó la voluntad de poner a disposición de su país los conocimientos acumulados por los profesionales cubanos en el enfrentamiento a grandes epidemias.

El funcionario informó que en tres meses las zonas de salud afectadas aumentaron de cuatro a 60, distribuidas en seis provincias, mientras la letalidad supera el 40 por ciento.

Las autoridades congoleñas plantearon la necesidad de recibir apoyo para contener la propagación hacia nuevas áreas, fortalecer la atención a los enfermos, respaldar a los equipos médicos en el terreno y mejorar el monitoreo de la epidemia.

Kamba señaló la importancia de reforzar la preparación en las zonas no afectadas mediante evaluaciones semanales de riesgos, cartografía epidemiológica, planes de contingencia y preposicionamiento de insumos.

Entre las dificultades mencionó la ausencia de una vacuna específica contra la variante que provoca el actual brote. Indicó que comenzó a emplearse una vacuna desarrollada contra la variante Zaire, con el objetivo de evaluar una posible protección cruzada, además del uso de antivirales como el Remdesivir.

Portal Miranda subrayó el compromiso de la Isla con la cooperación sanitaria internacional: “Estaremos muy comprometidos en ayudar a la República Democrática del Congo con nuestros modestos conocimientos y lecciones aprendidas anteriormente en el enfrentamiento del Ébola”, afirmó.

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