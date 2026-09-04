Cuba mantiene disposición al diálogo respetuoso con EEUU

La disposición de Cuba de continuar o reanudar las conversaciones con el Gobierno estadounidense sobre las bases elementales del derecho internacional mantiene hoy plena vigencia, reiteró el canciller Bruno Rodríguez.

El diplomático puntualizó que este diálogo debe basarse en los principios de igualdad soberana, respeto mutuo, beneficio recíproco, no injerencia en los asuntos internos y la ausencia de condiciones previas.

En sus declaraciones al podcast Cuba Análisis, el ministro de Relaciones Exteriores reflexionó que este enfoque de respeto mutuo ya aportó en el pasado importantes beneficios a la propia administración estadounidense y a su pueblo.

Recordó que, en 2018, unos 400 mil ciudadanos estadounidenses y una cifra similar de cubanos residentes en ese país visitaron Cuba, lo que les permitió conocer de primera mano la realidad de la nación caribeña.

Estas experiencias previas demostraron que es posible avanzar, aliviar algunas de las medidas más crueles del bloqueo y encontrar soluciones negociadas a determinados problemas bilaterales mediante el diálogo.

Asimismo, confirmaron que Cuba y su Gobierno constituyen un interlocutor serio y reconocido que honra sus compromisos, cumple su palabra y actúa como un actor internacional responsable.

Los intercambios probaron, además, la existencia de un amplio consenso entre ambos pueblos a favor de eliminar la política de bloqueo y privilegiar el diálogo, el comercio y la cooperación recíproca.

Rodríguez alertó que la política de hostilidad no ha permitido a Estados Unidos avanzar ni un solo centímetro hacia sus objetivos de restablecer la dominación sobre la isla.

«Por extremas que sean las medidas, no funcionarán», subrayó, aunque reconoció la capacidad de Washington de provocar daños inmensos al pueblo cubano.

En ese sentido, apuntó que Cuba se toma muy en serio las amenazas de agresión militar por parte de Estados Unidos, e invitó a cuestionarse qué ocurriría con el actual orden internacional si se permitiera que una superpotencia atacara a una pequeña isla para cambiar su sistema político.

Ante el peor de los escenarios, el canciller enfatizó que el pueblo cubano defendería hasta las últimas consecuencias la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la patria.

«Sería una acción trágica que causaría la pérdida de vidas cubanas y de jóvenes estadounidenses enviados a una guerra que nada tiene que ver con ellos. Sería un baño de sangre y, al mismo tiempo, generaría inestabilidad regional», advirtió.

Por ello, aseguró que Cuba hace todo lo posible para evitar cualquier pretexto y no crear condiciones que conduzcan a una escalada bilateral.

Condenó además que el Gobierno de Estados Unidos utiliza pretextos y mentiras para tratar de justificar esa acción y sostener el bloqueo impuesto por más de seis décadas.

Al respecto, confirmó que, si se considera la enorme gravedad del impacto económico, no resulta serio creer que una isla de estas dimensiones pueda constituir una amenaza para la mayor potencia militar del mundo.

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