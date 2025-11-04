Gobierno cubano trabaja en recuperación del país tras huracán Melissa

Cuba avanza en el restablecimiento de la electricidad y el abasto de agua, aunque queda mucho trabajo por hacer, afirmó hoy el Presidente Miguel Diaz-Canel, en el seguimiento gubernamenental constante, por el huracán Melissa.

En un post en la red social X, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional informó que «más de 120 mil cubanos permanecen protegidos».

Diaz-Canel reveló además, que según conteo inicial 45 mil 282 viviendas sufrieron afectaciones y que para su resarcimiento ya comenzó la entrega de recursos.

El mandatario escribió en la misma publicación que «reciben y entregan donativos de naciones, organismos, instituciones, MIPYMES y del hermoso movimiento de solidaridad de todo nuestro pueblo».

«La etapa mas compleja, de la recuperación, avanza con la convicción de que nadie quedará abandonado a su suerte», reafirmó el presidente de la República.

El gobierno cubano con su Consejo de Defensa Nacional activado mantiene el chequeo constante de la situación en el pais, desde la amenaza del huracán Melissa, su paso devastador y en estos momentos con la recuperación.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959