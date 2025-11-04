La Mesa Redonda de ayer, donde estuvieron presentes el Presidente del Consejo de Defensa Nacional Díaz-Canel y nuestros principales dirigentes, me hizo recordar, por contraste, la tragedia sufrida por la población pobre de Nueva Orleans, mayoritariamente afroamericana, durante el paso del huracán Katrina.

Bandera cubana en un árbol en la Ciénaga de Zapata. Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate

Fue hace más de 20 años, en agosto de 2005. Las autoridades recomendaron a la gente que se evacuara, cada uno por sus medios.

Los ricos reservaron habitaciones en hoteles lejanos, cargaron sus automóviles con comida, agua potable y todo lo necesario y se marcharon. Los pobres tuvieron que quedarse y rezar.

Muchos murieron ahogados, enfermos, en medio de la más terrible desesperación, sin que nadie los auxiliara. El típico “sálvese quien pueda” funcionó como lo hace habitualmente.

En la Cuba bloqueada y calumniada, fueron evacuadas cientos de miles de personas y, como dijo nuestro Primer Secretario y Presidente Díaz-Canel, triunfó la vida. Y añadió: “Todo es resultado de un proceso de preparación, de organización, de disciplina, de solidaridad, donde ha prevalecido la unidad y la voluntad absoluta de un pueblo en Revolución, de poner la vida humana por delante de todas las prioridades”.

¡Viva Cuba libre!

