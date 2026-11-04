José Ignacio Bermúdez ante Corea en debut del Mundial sub-23 de béisbol

Guillermo Carmona, director del equipo Cuba que participará en la VI Copa del Mundo sub-23 de béisbol, confirmó al lanzador derecho José Ignacio Bermúdez para el primer juego contra Corea.

Carmona comentó ante la prensa reunida en el estadio Latinoamericano este martes que no puede adelantar el resto de la rotación, porque irán juego a juego en busca de un boleto para la superronda del torneo que organizarán tres ciudades de Nicaragua del 6 al 15 de este mes.

‎ El mentor elogió la versatilidad de los atletas y consideró como positivo que estuvieran jugando hasta el domingo en la Serie Nacional. «Es el mayor nivel de competencia existente en el país actualmente», argumentó.

‎ Sin embargo, explicó que el colectivo técnico hubiese deseado haber podido reunir a la selección al menos cinco o seis días para efectuar varias sesiones de entrenamiento y ultimar los ajustes en la dinámica de equipo.

‎ Los dos concentrados de la preselección en Cienfuegos y La Habana antes del inicio de la temporada beisbolera nacional dejaron saldos muy favorables, que hubiéramos querido repetir con la nómina definitiva de 24 jugadores, comentó el también mentor de Industriales.

‎ Sobre el staff de entrenadores ponderó que todos tienen experiencia en series nacionales o en la categoría sub-23 y dedicó elogios al sabermétrico Yasmany Ayón, de quien dijo es muy profesional y competente.

Sobre las 10:00 de la mañana de hoy se efectuará la ceremonia de abanderamiento de la delegación, que viajará en horas de la noche hacia la sede de la competencia.

‎ Cuba, después del partido ante Corea, pactado para el estadio Rigoberto López, de la ciudad de León, a más de 70 kilómetros de la capital Managua, se enfrentará a Sudáfrica (7), Japón (8), Venezuela(9) y cierra la fase preliminar ante Gran Bretaña (10).

‎ Solo los tres mejores de cada llave recibirán boletos para la segunda instancia, de la cual saldrán los animadores de los juegos por las medallas.

‎ Cuba participa por tercera vez en mundiales sub-23 y su mejor ubicación fue el cuarto puesto en la edición de 2021 en México.

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