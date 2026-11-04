Rusia descarta cambios en su rumbo tras legislativas en EEUU

Rusia no modifica su política exterior en función de los cambios políticos en otros países, declaró hoy el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov, al comentar los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

«Nuestra postura sobre Ucrania, firme y coherente, al igual que nuestra política exterior en su conjunto, no responde a intereses coyunturales y, por supuesto, no depende de las fluctuaciones del panorama político de otros países», señaló Riabkov este miércoles en entrevista para la agencia de noticias Sputnik.

El diplomático añadió que Rusia seguirá actuando conforme a las directrices del presidente del país, Vladimir Putin. Sin embargo, recordó que los dirigentes del Partido Demócrata mantienen una postura marcadamente negativa hacia las relaciones con Rusia. «Esperemos a conocer los resultados definitivos», pidió Riabkov.

El 3 de noviembre se celebraron en Estados Unidos las elecciones de medio mandato, en las que se eligieron los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 senadores.

Según las proyecciones de NBC y The New York Times, los demócratas obtendrían 255 escaños en la Cámara de Representantes, frente a los 180 de los republicanos, y 55 en el Senado, frente a 45.

A las 07:00 (hora de Moscú), los demócratas sumaban 226 escaños en la Cámara Baja y 53 en el Senado, mientras que los republicanos acumulaban 140 y 42, respectivamente. Hasta ese momento, los republicanos habían perdido siete estados frente a sus rivales.

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