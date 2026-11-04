Coordinan en Bayamo recogida de desechos sólidos con nuevos actores económicos

Autoridades políticas y gubernamentales de Bayamo intercambiaron, recientemente, con representantes de la comunidad del Consejo Popular El Valle y de zonas aledañas, con el objetivo de reorganizar la recogida de desechos sólidos mediante la participación de nuevos actores económicos.

Según una publicación en la página de Facebook del referido Consejo Popular, la iniciativa parte del sector privado, cuyos participantes tendrán un papel protagónico en esta actividad de saneamiento.

«Con el encadenamiento de nuevos actores económicos desarrollaremos estrategia de recogida de desechos sólidos para la mayor higienización de la ciudad, libre de enfermedades», señala la nota.

La propuesta responde a las continuas demandas e insatisfacciones de la población por la situación de la higiene comunal en el municipio, expresadas tanto de manera presencial como en espacios digitales.

El intercambio estuvo dirigido a coordinar la participación de esos actores en la recogida de los residuos, un problema que persiste a pesar del apoyo y los esfuerzos de entidades estatales.

La Demajagua