Javier Millet Rodríguez, Premio a Mejor Dirección Orquestal en el XV Festival Internacional de Música de Cámara

El joven Maestro bayamés Javier Millet Rodríguez recibió el Premio a la Mejor Dirección Orquestal durante el XV Festival y Concurso Internacional de Música de Cámara, celebrado en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba.

Distingue el reconocimiento la sólida labor interpretativa y la profesionalidad del referido músico, único director de Granma graduado del nivel superior. Su desempeño al frente de la Orquesta de Cámara Juvenil de Las Tunas también fue valorado por el prestigioso jurado, presidido por el maestro Frank Fernández.

La agrupación tunera, dirigida por Millet Rodríguez, conquistó el Premio del Público, uno de los galardones más significativos de la competencia, reflejo de la acogida y el impacto de sus presentaciones entre los asistentes.

El jurado estuvo integrado, además, por la flautista Niurka González, el violinista William Roblejo, la maestra Daiana García y el saxofonista César López, reconocidas figuras del panorama musical cubano. Los especialistas destacaron la calidad artística de las propuestas presentadas y el elevado nivel de los participantes.

El Primer Premio fue compartido por el cuarteto Cuerdas del alma y el dúo integrado por Eduardo Corcho y Carlos E. Varona. La ceremonia de premiación puso punto final a una jornada caracterizada por destacadas actuaciones y por la diversidad de formatos y estilos dentro de la música de cámara.

Los galardones obtenidos por Javier Millet Rodríguez y la Orquesta de Cámara Juvenil de Las Tunas constituyen un importante reconocimiento al talento joven y al desarrollo de la enseñanza y la práctica musical en Cuba. Asimismo, reafirman la presencia de los artistas de Granma y Las Tunas en los principales escenarios nacionales.

La Demajagua