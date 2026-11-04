Bayamés residente en Alemania dona insumos médicos al Hospital Céspedes (+ fotos)

Un bayamés residente en Alemania no olvida su tierra, y este lunes lo demostró con hechos. René Castellanos Ponce, integrante de la organización solidaria Estrella de Cuba, entregó una donación de insumos médicos al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

Castellanos Ponce dirige esa organización en la ciudad alemana de Leipzig, en la región de Sajonia. Desde allí reunió el cargamento que tras muchos esfuerzos ahora llega a las manos de los médicos y el personal de enfermería de la institución.

El envío trae batas quirúrgicas, gel para ultrasonidos, insumos para suturas y medicamentos. Son productos que hoy escasean en todo el sistema nacional de salud, una situación que tiene mucho que ver con el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba.

Para un hospital que atiende a pacientes de toda la provincia, cada una de estos insumos hace falta a diario. Las batas se usan en los quirófanos, el gel permite realizar los estudios de ultrasonidos y los insumos de sutura son indispensables en las cirugías.

El doctor Eliecer Hernández Palomo, director del Hospital, recibió la donación y en nombre de los trabajadores, de los pacientes y del pueblo en general, expresó su agradecimiento a René Castellanos y a quienes lo acompañaron en esta iniciativa. Dijo además que los cubanos dignos que viven en cualquier parte del mundo contribuyen con gestos como este a romper el cerco que el gobierno de los Estados Unidos impone a la Isla.

En el acto de entrega estuvo presente Marcelino Guerra Rosabal, presidente en Granma del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Hechos como este muestran que la distancia no rompe los vínculos con la tierra donde uno nació. René Castellanos Ponce vive hace años lejos de Bayamo, pero su donativo llegó a un hospital que lo necesitaba y donde muchas veces fue atendido, como aseguró al momento de la entrega.

Radio Bayamo