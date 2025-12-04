Brigada de Salud Mental apoya a damnificados por el huracán Melissa

Una brigada de Salud Mental integrada por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales refuerza la atención emocional en las zonas de Granma afectadas por el huracán Melissa. Sus especialistas han intervenido en 21 comunidades, priorizando los poblados de Río Cauto y extendiendo su apoyo a áreas de Bayamo, Cauto Cristo y Jiguaní. Con charlas y acompañamiento directo, buscan mitigar el estrés postraumático y ofrecer a las familias un espacio de contención y esperanza durante la recuperación.

Una Brigada Nacional de Salud Mental, integrada por 23 especialistas —entre psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales de varias provincias del país— trabaja desde hace un mes en Granma para ofrecer apoyo emocional a las personas afectadas por el paso del huracán Melissa.

En coordinación con profesionales del territorio, la brigada desarrolla charlas y acciones de acompañamiento en comunidades severamente impactadas por el evento meteorológico. Su labor busca aliviar el estrés postraumático y contribuir a la recuperación emocional de familias que perdieron bienes materiales y viviendas.

Hasta la fecha, los especialistas han llegado a 21 comunidades granmenses, con prioridad para los poblados de Río Cauto, los más dañados por el huracán. Las intervenciones también se han extendido a zonas de Bayamo, Cauto Cristo y Jiguaní.

Según los profesionales, estas actividades favorecen que la población se sienta escuchada, acompañada y protegida durante el proceso de recuperación.

