Cubanos en Italia enviaron carta abierta al Papa León XIV contra bloqueo

Cubanos residentes en Italia dirigieron una carta abierta a Su Santidad el Papa León XIV, en la cual condenaron las amenazas de Estados Unidos y el nuevo decreto que busca impedir la entrada de combustibles a Cuba, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

El texto, firmado en Roma, rechaza la actitud belicista del presidente Donald Trump contra el pueblo y gobierno cubanos, al considerar que viola el derecho internacional y agrava el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por más de seis décadas.

Por su importancia, la ACN publica íntegramente la misiva.

CARTA ABIERTA

A Su Santidad el Papa León XIV:

Nosotros, cubanos residentes en Italia, reunidos en la ciudad de Roma, unidos por el amor a la tierra que nos vio nacer, inspirados en el pensamiento de nuestro Apóstol José Martí, cuando afirmó: “Patria es comunidad de intereses, unidad de tradición, unidad de fines …”, y en conmemoración del centenario del nacimiento de nuestro eterno Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz:

Condenamos firmemente las amenazas de Estados Unidos y el nuevo decreto que pretende asfixiar nuestra economía y bloquear la entrada de cualquier tipo de combustible al país.

Rechazamos la actitud belicista del presidente Donald Trump contra el pueblo de Cuba y su gobierno, violatoria del derecho internacional.

Exigimos el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por más de 60 años contra Cuba, el cual constituye una violación de los derechos humanos.

Revindicamos a la América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en un mundo en el cual el imperialismo solo provoca guerras y desastres económicos.

Denunciamos que la actual administración estadounidense ha alterado las bases de las relaciones internacionales, superando todos los límites legales y racionales: secuestra seres humanos, amenaza, bombardea e invade naciones soberanas.

Su Santidad:

El noble y solidario pueblo de Cuba atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. Sin embargo, como lo ha demostrado a lo largo de su historia, resiste con firmeza, demostrando resiliencia, dignidad y compromiso con su Patria.

¡Queremos vivir en paz y construir un mundo de solidaridad y hermandad!

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.