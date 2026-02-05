Cubanos en Italia enviaron carta abierta al Papa León XIV contra bloqueo

El texto, firmado en Roma, rechaza la actitud belicista del presidente Donald Trump contra el pueblo y gobierno cubanos, al considerar que viola el derecho internacional y agrava el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por más de seis décadas.
Por su importancia, la ACN publica íntegramente la misiva.
CARTA ABIERTA
A Su Santidad el Papa León XIV:
Nosotros, cubanos residentes en Italia, reunidos en la ciudad de Roma, unidos por el amor a la tierra que nos vio nacer, inspirados en el pensamiento de nuestro Apóstol José Martí, cuando afirmó: “Patria es comunidad de intereses, unidad de tradición, unidad de fines …”, y en conmemoración del centenario del nacimiento de nuestro eterno Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz:
Condenamos firmemente las amenazas de Estados Unidos y el nuevo decreto que pretende asfixiar nuestra economía y bloquear la entrada de cualquier tipo de combustible al país.
Rechazamos la actitud belicista del presidente Donald Trump contra el pueblo de Cuba y su gobierno, violatoria del derecho internacional.
Exigimos el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por más de 60 años contra Cuba, el cual constituye una violación de los derechos humanos.
Revindicamos a la América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en un mundo en el cual el imperialismo solo provoca guerras y desastres económicos.
Denunciamos que la actual administración estadounidense ha alterado las bases de las relaciones internacionales, superando todos los límites legales y racionales: secuestra seres humanos, amenaza, bombardea e invade naciones soberanas.
Su Santidad:
El noble y solidario pueblo de Cuba atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. Sin embargo, como lo ha demostrado a lo largo de su historia, resiste con firmeza, demostrando resiliencia, dignidad y compromiso con su Patria.
¡Queremos vivir en paz y construir un mundo de solidaridad y hermandad!