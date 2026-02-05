Inversiones hidráulicas benefician a más de 91 000 consumidores

La ejecución de un amplio programa inversionista, durante el año 2025, en el sector hidráulico de la provincia de Granma, permitió elevar la calidad del servicio de abasto de agua a más de 91 000 consumidores en el territorio.

De ellos, 19 505 personas se benefician directamente con la nueva conductora de 400 milímetros que trasvasa agua desde Cauto Embarcadero hasta el principal centro urbano del municipio de Río Cauto.

El ingeniero Robisnel Maceo Ramos, director de inversiones en la Delegación territorial de Recursos Hidráulicos, informó a la ACN que en el periodo se trabajó en 29 obras, con una ejecución de capital que ascendió a 226 599 800 pesos.

«Del total de proyectos, 12 fueron concluyentemente terminados, y a otros 12 se les comenzó a dar valor de uso. Los cinco restantes, junto a estos últimos, continuarán su ejecución durante el presente año», precisó el directivo.

Entre las acciones más significativas destacan seis obras acometidas en barrios vulnerables de los municipios de Bayamo, Manzanillo, Río Cauto y Jiguaní, donde se invirtieron 11 394 000 pesos. Asimismo, clasificada como obra de montaña resalta la estación de bombeo de Virey, en el municipio de Buey Arriba, a la que se destinaron 6 476 000 pesos.

Maceo Ramos detalló que, entre los trabajos ya concluidos, se encuentran la colocación de 3,405 kilómetros de redes hidráulicas, 4,808 kilómetros de tuberías conductoras y 3,665 kilómetros de acometidas.

Fuera del plan inicial, fue necesario asumir también la solución a los daños causados por el huracán Melissa en la infraestructura hidráulica de la provincia, a su paso por el oriente cubano, el pasado 29 de octubre.

La Demajagua