EEUU e Irán dialogarán, pero suenan los tambores de guerra

Representantes de Estados Unidos e Irán se reunirán mañana en Omán, tras varias horas de incertidumbre luego de informaciones sobre el fracaso de los contactos y crecientes amenazas de Washington contra Teherán.

Anoche el canciller iraní, Abbas Araqchi, salió al paso a reportes de prensa sobre la suspensión del encuentro y confirmó en la red social X que se celebraría en Mascate el viernes a las 10:00, hora local.

Araqchi también acusó a Israel de intentar arrastrar a su aliado a una aventura militar.

Poco antes, el medio noticioso Axios, que citó a dos funcionarios norteamericanos, se refirió a profundas diferencias en los temas a tratar.

Uno de esos responsables, señaló que la paralización se produjo tras un ultimátum de Washington.

“Les dijimos: ‘o es en estos términos o nada’, y respondieron: de acuerdo, entonces nada», relató.

Sin embargo, tras el tuit del canciller iraní, funcionarios estadounidenses ratificaron la cita en declaraciones a agencias internacionales y a la televisora qatarí Al Jazeera, según la cual, el diálogo se desarrollará tras fuertes presiones de países árabes y musulmanes, que temen una guerra regional.

Sin embargo, medios de prensa en la zona son escépticos sobre el resultado del encuentro, por las exigencias de Washington y la negativa de Teherán a aceptar dictados que considera una capitulación y una amenaza para la nación.

El gobierno de Irán sólo está dispuesto a dialogar sobre su programa nuclear, del cual, siempre afirmó que tiene fines pacíficos. La Casa Blanca, además de ese tema, que incluye el enriquecimiento de uranio, demanda la limitación del programa de misiles del país persa y el fin de su respaldo a actores regionales, como el grupo libanés Hezbollah.

Precisamente, poco antes del tuit de Araqchi, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ratificó la postura del presidente Donald Trump.

“Para que las conversaciones conduzcan a algo significativo, tendrán que incluir ciertos aspectos, y eso incluye el alcance de sus misiles balísticos, su apoyo a organizaciones terroristas en toda la región, su programa nuclear y el trato que dan a su propia población”, expresó en una rueda de prensa.

De forma paralela, mientras el Pentágono refuerza su dispositivo militar en Oriente Medio, en una clara amenaza, Trump afirmó en una entrevista con la televisora NBC que el Líder Supremo iraní, Alí Jamenei, debería estar muy preocupado.

Según diversos reportes, las conversaciones en un principio estaban previstas a desarrollarse en Ankara con la presencia de representantes de naciones del área, pero luego, a petición de Teherán, se trasladaron a Mascate y en formato bilateral.

Al Jazeera informó que Egipto, Turkiye y Qatar presentaron un marco de principios que se discutirán en las negociaciones como parte de los esfuerzos regionales para impulsar un acuerdo.

Las autoridades iraníes insisten en resolver el diferendo por medios pacíficos, pero advirtieron que se defenderán si ocurre una agresión estadounidense, a la cual se sumará Israel.

En caso de conflicto, todas las bases norteamericanas en la región serán un objetivo, advirtió ayer Hossein Daqiqi, asesor principal del comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Estamos totalmente preparados para contraatacar, aseguró Abdolhahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ante las crecientes amenazas de la potencia norteña.

