Rusia dispuesta a mediar en solución de crisis en Medio Oriente

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, destacó hoy que su país está dispuesto a colaborar en la búsqueda de soluciones a la actual crisis en Medio Oriente.

«En este momento, no nos estamos convirtiendo en intermediarios de Israel, Irán ni Estados Unidos. En nuestros contactos con ellos, simplemente discutimos esta situación. Irán es nuestro socio cercano y vecino, y, por supuesto, nos preocupamos por cómo se desarrollan las cosas», precisó el canciller del gigante euroasiático en entrevista con RT, a propósito del Día del Diplomático.

Al respecto, el jefe de la diplomacia rusa refirió que, en particular, dicha situación “es potencialmente explosiva, no sólo para el propio Irán, sino para todo Medio Oriente”.

Hay demasiadas minas a punto de estallar, esperando a que alguien las pise. Y creo que Tel Aviv, Washington y Teherán saben que estamos dispuestos a insertarnos en resolver las diferencias y a cumplir los acuerdos alcanzados previamente, acotó Lavrov.

Las declaraciones del canciller ruso tienen lugar en medio del aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, la cual tuvo una escalada a inicios de enero, cuando el presidente Donald Trump amenazó con una intervención militar alegando inicialmente las protestas internas en territorio iraní.

Aunque las manifestaciones cesaron, desde la Casa Blanca mantienen la presión, cambiando su argumento hacia el programa nuclear y el de misiles de la nación persa.

En medio de este escenario, la pasada semana la retórica se volvió acción, pues el líder del país norteño anunció el envío de una «maravillosa armada» a Irán, tras el despliegue del portaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, colocando a Teherán en su punto de mira.

Las autoridades iraníes respondieron con una advertencia clara: cualquier acción militar se considerará una declaración de guerra, y sus fuerzas están listas para responder de inmediato.

No obstante, también dejaron abierta una puerta al diálogo, condicionándolo al «respeto mutuo».

Este lunes, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abdolrahim Mousavi, advirtió que cualquier error de cálculo por aquellos que intenten atacar a su país desencadenará una respuesta contundente de la República Islámica.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959