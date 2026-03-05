¡Patria o Muerte!, más allá de una consigna

El 5 de marzo de 1960, durante el sepelio de las primeras víctimas identificadas por el sabotaje al buque francés La Coubre, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, pronuncia por primera vez, en la intersección de la avenida 23 y 12, en el Vedado habanero,. la consigna ¡Patria o Muerte!

Ante la disyuntiva de resistir o renunciar al camino de justicia social emprendido en Cuba, Fidel expresó: “Y no solo que sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer cualquier agresión, y que nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria: la de la libertad o la muerte.

“Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía: libertad quiere decir patria. Y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte.”

Desde entonces, la consigna sería asumida por los cubanos como muestra de confianza en el proyecto revolucionario.



