¡Patria o Muerte!, más allá de una consigna

Ante la disyuntiva de resistir o renunciar al camino de justicia social emprendido en Cuba, Fidel expresó: “Y no solo que sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer cualquier agresión, y que nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria: la de la libertad o la muerte.
“Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía: libertad quiere decir patria. Y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte.”
Desde entonces, la consigna sería asumida por los cubanos como muestra de confianza en el proyecto revolucionario.