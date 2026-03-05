Reconocen a campesinas granmenses por el 8 de Marzo, Día internacional de la Mujer

Los aportes de las campesinas granmense en la batalla y desafíos que actualmente enfrentamos como parte del pueblo, fueron destacados por el Buró provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) en Granma, próximo a la celebración por el 8 de Marzo.

¨ La mujer es fuerza, amor y sabiduría, capaz de transformar  el mundo con la valentía de sus sueños¨, señala la carta de felicitación, de la dirección de la Anap.

La misiva reconoce a las compañeras que  se desempeñan  en  cargos de dirección,  especialistas, trabajadoras, miembros de las Juntas directivas y en especial a las campesinas,  por su esfuerzo, valentía  y contribución  en el desarrollo de las comunidades rurales.

Destaca que  son guardianes de la tierra, sembradoras de esperanza y constructoras  de futuro; con sus manos laboriosas  transforman cada semilla en alimento,  jornada  en progreso y sacrificio  en dignidad.

¨Su trabajo no solo sostiene  nuestras mesas, sino también las tradiciones  e identidad. Vemos  en ustedes el ejemplo de perseverancia,  amor por la tierra y compromiso por la vida¨.

Prosigue el mensaje   señalando  que por eso hoy le decimos gracias  por su entrega silenciosa, fuerza  incansable y  recordarnos que el verdadero desarrollo nace del campo  y de quienes lo cultiva.

¨Este reconocimiento   es también  una invitación  a  valorar  y apoyar su  labor  porque al honrar a la mujer campesina, honramos la raíz misma de nuestra sociedad¨.

