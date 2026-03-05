Reconocen a campesinas granmenses por el 8 de Marzo, Día internacional de la Mujer

Los aportes de las campesinas granmense en la batalla y desafíos que actualmente enfrentamos como parte del pueblo, fueron destacados por el Buró provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) en Granma, próximo a la celebración por el 8 de Marzo.

¨ La mujer es fuerza, amor y sabiduría, capaz de transformar el mundo con la valentía de sus sueños¨, señala la carta de felicitación, de la dirección de la Anap.

La misiva reconoce a las compañeras que se desempeñan en cargos de dirección, especialistas, trabajadoras, miembros de las Juntas directivas y en especial a las campesinas, por su esfuerzo, valentía y contribución en el desarrollo de las comunidades rurales.

Destaca que son guardianes de la tierra, sembradoras de esperanza y constructoras de futuro; con sus manos laboriosas transforman cada semilla en alimento, jornada en progreso y sacrificio en dignidad.

¨Su trabajo no solo sostiene nuestras mesas, sino también las tradiciones e identidad. Vemos en ustedes el ejemplo de perseverancia, amor por la tierra y compromiso por la vida¨.

Prosigue el mensaje señalando que por eso hoy le decimos gracias por su entrega silenciosa, fuerza incansable y recordarnos que el verdadero desarrollo nace del campo y de quienes lo cultiva.

¨Este reconocimiento es también una invitación a valorar y apoyar su labor porque al honrar a la mujer campesina, honramos la raíz misma de nuestra sociedad¨.

La Demajagua