Terminó la espera: bola en juego en Clásico Mundial de Béisbol

En un reciente comentario el portal del Clásico (WBC, por sus siglas en inglés) calificaba el desafío inaugural como un buen aperitivo para el resto del torneo, al enfrentarse el vigente campeón del Premier12, China Taipéi, al equipo oceánico, que por primera vez llegó a cuartos de final en la anterior edición de estas lides, […]

En un reciente comentario el portal del Clásico (WBC, por sus siglas en inglés) calificaba el desafío inaugural como un buen aperitivo para el resto del torneo, al enfrentarse el vigente campeón del Premier12, China Taipéi, al equipo oceánico, que por primera vez llegó a cuartos de final en la anterior edición de estas lides, en 2023.

“Suponiendo que Japón gane el grupo del Tokyo Dome, este partido también podría determinar quién termina segundo y avanza a Miami”, especulaba el sitio web antes de valorar que probablemente los australianos necesiten conseguir hoy una victoria para poder repetir lo logrado tres años atrás.

Especialistas coinciden en señalar a Travis Bazzana y Curtis Mead como las figuras más sobresalientes del elenco de Australia, en tanto por los taipeyanos sobresalen los nombres de dos jugadores de Grandes Ligas, Stuart Fairchild y Tsung-Che Cheng, y uno de los peloteros más laureados en su país, el jardinero Chieh-Hsien Chen.

Pero más allá de estos puntales, la propia publicación llamó la atención sobre el hecho de que Australia, por ejemplo, cuente grandes peloteros con trayectorias únicas de todo el mundo que juegan con una habilidad notable y están fuera del foco de atención de las Grandes Ligas, o incluso del mundo del béisbol profesional.

Tal es el caso del veterano capitán del conjunto australiano, Tim Kennelly, quien integra la plantilla del WBC desde el torneo de 2013 y ha liderado al equipo con una sólida defensa en los jardines y un desempeño de 33-9 en el plato, con un jonrón y tres carreras impulsadas.

Desde entonces, Kenelly se convirtió en una verdadera leyenda de la Liga Australiana de Béisbol, ostentando el récord de más hits (509), jonrones (63), carreras impulsadas (256), partidos jugados (453) y es segundo en robos con 69.

También menciona a los lanzadores gemelos Alex y Lachlan Wells, ambos zurdos, el primero de los cuales legó a las Grandes Ligas con los Orioles en la temporada 2021-22, mientras el segundo brilló en la Liga surcoreana de este deporte.

En la jornada de este jueves en el Tokyo Dome también chocarán Corea del Sur, una de las novenas que ha estado siempre en los Clásicos Mundiales, y la República Checa, en su segunda aparición en estos certámenes.

Para muchos los surcoreanos, liderados por Jung Hoo Lee, Shay Whitcomb, y Hyeseong Kim, saldrán como lógicos favoritos ante un conjunto cuya principal figura es el Grandes Ligas Terrin Vavra.

Corea del Sur comenzó con buen pie su andadura en los WBC al conseguir sucesivamente las medallas de bronce (2006) y de plata (2009), pero a partir de entonces no pudo avanzar más allá de la fase de grupos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959