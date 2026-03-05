Felicidades topógrafos

Cada 5 de marzo el Consejo Europeo de Ingenieros de Geodesia celebra el Día del Topógrafo Europeo y la Geoinformación, para conmemorar el 500 aniversario del nacimiento del cartógrafo y geógrafo Gerardus Mercator.

Esta efeméride rinde homenaje a todos los profesionales de la topografía, quienes se encargan de la medición de superficies hídricas y de terrenos urbanos, agrícolas, públicos o industriales.

Gerardus Mercator: un gran precursor de la Geografía Gerard Kremer, conocido como Gerardus Mercator, fue un geógrafo, matemático, cosmógrafo y cartógrafo, nacido en Rupelmundo (Flandes) el 5 de marzo de 1512.

Se destacó por su trayectoria en la creación de mapas temáticos y su contribución a la navegación marítima.

Su obra más conocida es la Proyección de Mercator, una carta geográfica donde el globo esférico se aplana en un mapa bidimensional. Falleció en Duisburgo, el 2 de diciembre de 1594.

Un topógrafo es un experto profesional con titulación académica y experiencia técnica en geología y geografía que se dedica al estudio de terrenos, creando representaciones muy precisas.

La topografía se ubica dentro de la subdisciplina de la cartografía, utilizando medidas para componer mapas de la superficie de la Tierra.

La labor desempeñada por el Ingeniero Topógrafo se complementa con la efectuada por profesionales de diversas disciplinas, tales como ingenieros civiles, arquitectos e ingenieros agrónomos.

En tanto la Geoinformación es una sección de consulta, disposición de cartografía e imágenes de satélite y metodologías utilizadas para optimizar el manejo e incorporación de datos referenciados espacialmente.

Esta disciplina se relaciona con la Geoinformática, una ciencia y tecnología que desarrolla la infraestructura de ciencia de información para usos en las áreas de geografía, cartografía, entre otros.

En la celebración de esta efeméride se llevan a cabo conferencias y eventos en galerías, con la participación de destacados profesionales en los siguientes temas relacionados: geodesia, teledetección, geoinformación 3D, química del suelo, topografía, resiliencia climática y políticas europeas en materia de mares y costas, entre otros temas de interés.

