Encomia la UNEAC a la Guerrilla de Teatreros como arte que salva

La Guerrilla de Teatreros de Granma celebra su aniversario 34 con una gira artística por comunidades rurales de Bayamo, informó este sábado el equipo de comunicación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

El recorrido, iniciado el pasado 28 de marzo bajo el nombre de Bicicletada Guerrillera, ha estado dedicada al Centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz (1926-2016), y a las celebraciones del cuatro de abril, a propósito de los aniversarios 65 y 64 de la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas, respectivamente.

Su fundador, René Reyes Blázquez, Maestro de Juventudes (2021) y Premio Nacional de Cultura Comunitaria, en la categoría de Personalidad (2005), sigue encabezando la iniciativa a sus 81 años.

Para él no son los tiempos ni las condiciones, sino los seres humanos que necesitan lo que hacemos los artistas; por eso siguen “porque la cultura es resistencia y esperanza”, expresó durante una de las presentaciones.

Ante la situación que vive Cuba debido al bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, los artistas se han trasladado en bicicletas, motorinas y vehículos improvisados, cargando banderas, instrumentos musicales y vestuarios.

Cada comunidad vive como un verdadero acontecimiento la llegada de la Guerrilla de Teatreros: en La Pupa, por ejemplo, familias enteras compartieron la experiencia; mientras que en El Almirante, bajo la lluvia, los vecinos se unieron al grupo Sabor a Cuba y al cantautor Teniente Rey, quien expresó que el arte no se detiene ni con la lluvia ni con el sol, porque, tanto la música como el teatro, son para la gente.

Según la propia información, además de las mencionadas localidades, la Guerrilla ha llegado hasta Pompita, Tamayito, El Dátil, Santa María y El Resplandor, culminando este sábado cuatro de abril en Monte Carlos, Barranca.

El periplo cobra un significado especial en el año en que se celebra el aniversario 65 de la UNEAC, y resalta la vocación de servicio que distingue a su membresía, consolidando la cultura como patrimonio vivo y espacio de unidad.

Los orígenes de la Guerrilla de Teatreros se remontan a 1992, cuando realizaron su primer periplo desde Playa Las Coloradas hasta la Sierra Maestra, asentando el valor humano y cultural de esta iniciativa.

34 años más tarde, los consagrados artistas celebran su historia e inspiran a las nuevas generaciones a seguir usando el arte como motor de transformación social, concluye la nota de la UNEAC.

La Demajagua