Rusia enviará un segundo barco con petróleo a Cuba

El ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivílev, afirmó este jueves que Rusia se está preparando para enviar un segundo barco con petróleo a Cuba en medio de la severa crisis energética en la isla por el bloqueo estadounidense.

“Ayer se celebró una importante reunión en San Petersburgo. Llegaron representantes cubanos. Cuba está bajo un bloqueo total, está aislada. ¿De dónde provino el cargamento de petróleo? Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No dejaremos a los cubanos en apuros”, aseguró Tsivílev.Petróleo ruso llega a Cuba

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin llegó a Cuba esta semana con unas 100.000 toneladas de petróleo de ayuda humanitaria. El buque se encuentra actualmente en el puerto de Matanzas y ya empezó a ser descargado.

Es el primer petrolero en llegar a Cuba en tres meses, después de que Estados Unidos obligara a Venezuela y México a cortar el suministro de energía a la isla. Cuba no ha recibido ningún suministro de petróleo desde el 9 de enero, lo que ha provocado una crisis energética.

Postura de Rusia

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseveró que Moscú se alegra de que el primer lote de petróleo ruso haya llegado a la nación caribeña. Peskov señaló que Cuba se encuentra “en condiciones de un bloqueo severísimo” y necesita productos derivados del petróleo y petróleo crudo “para el funcionamiento de los sistemas de soporte vital en el país, para generar electricidad, para brindar servicios médicos o de otro tipo a la población”.

En este contexto, el portavoz indicó que Rusia “considera su deber” ofrecer la asistencia necesaria a Cuba y aseguró que Moscú seguirá trabajando para suministrar más petróleo a la isla. “Seguiremos trabajando, repito, en la desesperada situación en la que se encuentran ahora los cubanos. Esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto”, manifestó.

RECOMENDAMOS LEER |Sobre la Salud, el efecto del bloqueo es real y permanente

Amenaza de EE.UU. a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con “numerosos países hostiles”, de acoger a “grupos terroristas transnacionales” y de permitir el despliegue en la isla de “sofisticadas capacidades militares y de inteligencia” de Rusia y China.

Radio Bayamo