Llegará a Granma nueva edición de la Feria Arte para Mamá

La provincia de Granma se prepara para realizar una nueva edición de la Feria Arte Para Mamá, del 6 al 9 de mayo.

El Palacio de Pioneros Raquel González de Bayamo y la ciudad de Manzanillo, en los portales frente a la Galería de Arte Carlos Enrique y el Museo Municipal acogerán la propuesta.

Auspiciada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales en Granma la misma llegará con ventas de artículos como tejido, calzado, cerámica, bisutería, entre otros confeccionados por artesanos, asociados y representados por el Fondo, así como la comercialización de productos de las nuevas formas de gestión, tanto en Bayamo como en Manzanillo.

Entre las acciones de este 2026 se reconocerá a la cliente número 100 por el Año del Centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, en la Ciudad Monumento y en la Ciudad del Golfo del Guacanayabo.

Asimismo, se prevén visitas a los hogares maternos Celia Sánchez Manduley en Manzanillo y Lidia Doce en Bayamo.

Igualmente, se visitarán las madres jubiladas de la Filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Granma.

Tras su inauguración el próximo miércoles, la feria Arte para mamá estará abierta al público de 9 a.m. hasta las 3 p.m.

Radio Bayamo