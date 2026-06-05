Bronce cubano en Liga del Diamante de Roma

Medalla de bronce para el jovencito Jorge Holedelín en la Liga del Diamante de Roma fue hoy lo mejor de Cuba en los compromisos internacionales asumidos como parte de la llamada gira del verano para quienes se preparan para el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

El espirituano de solo 19 años debutó en el prestigioso circuito internacional con 8,18 metros y consiguió el tercer puesto de un podio ocupado en sus dos primeras plazas por el bielorruso Bozhidar Sarâboyukov (8,26) y el griego dos veces monarca olímpico Miltiadis Tentoglou (8,24).

Hodelín estuvo entre los premiados desde el tercer intento, incluso en ese momento pasó a liderar la prueba, pero Sarâboyukov y Tentoglou apelaron a su mayor experiencia competitiva y le desplazaron en la carrera por las medallas.

En el conocido como Golden Gala Pietro Mene, cuarta parada del circuito del Diamante 2026, también estuvo por Cuba el saltador de triple Lázaro Martínez, aunque sin acceder al podio.

El bronce mundial de Tokio 2025 saltó este vez 16,83 metros –su mejor registro en lo que va de temporada al aire libre–, sin embargo las medallas quedaron en manos del cubano que compite por Italia Andy Díaz (17,59), y los jamaicanos Jordan Scott (17.33) y Jaydon Hibbert (17,02).

Mientras eso sucedía en el Estadio Olímpico de Roma, en la capital rusa comenzaba el Memorial Znamensky con presencia de varios cubanos.

En una jornada dedicada a los lanzamientos sobresalió la balista Dianelis Delis con medalla de oro, gracias a sus 18,00 metros.

Su compañero de especialidad, Juan Carley Gómez, quedó en el segundo puesto con 20,13 metros, en bronce finalizó con el martillo Ronal Mencía (75,17 metros) y como cuarta del ordenamiento se despidió la discóbola Liaris Sotolongo (57,30 metros).

El festival continuará este fin de semana y como atractivo contará con la presencia de las triplistas Leyanis Pérez (reina mundial) y Liadagmis Povea.

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