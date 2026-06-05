Rechaza Díaz-Canel nuevas amenazas y sanciones de la administración Trump

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, rechazó hoy nuevas declaraciones amenazadoras del presidente de Estados Unidos contra Cuba, así como la incorporación de otros dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano afirmó que estas acciones “están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”.

“Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”, agregó.

El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones.



Están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 4, 2026

Díaz-Canel sentenció que “la agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”, y cerró su mensaje con la consigna #LaPatriaSeDefiende.

Previamente, en la misma red social, Bruno Rodríguez Parilla, ministro de Relaciones Exteriores, denunció la inclusión de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del CCPCC y Presidente de la República, parte de su familia, así como de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de Estados Unidos.

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