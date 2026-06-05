De los goles al silbato, una vida dedicada al fútbol

Mientras la crisis económica y energética del país impone la pausa a los distintos certámenes deportivos por estas fechas, el movimiento atlético en las comunidades tomó la batuta y hace de espacios cercanos un espectáculo capaz de atraer a disímiles aficionados; en tanto, exhorta a la práctica de ejercicios como un “vía crucis” ante los tiempos adversos con una propuesta de esparcimiento sano.

Detrás de cada torneo diversas manos aliadas se unen para garantizar su desarrollo, de ahí emerge como hombre orquesta Ramón González Pupo, para los efectos legales y “Ramos” para aquellos vinculados con el más universal de los deportes en Las Tunas, porque en cada terreno donde ruede un balón llega el ahora árbitro nacional.

Para el natural del municipio de Jesús Menéndez, luego de una carrera deportiva en diferentes niveles, el lazo que lo ata a la cancha le brinda fuerzas para impulsar los sueños de los demás a lo largo de los años, ya sea en la organización de certámenes, donaciones de implementos, entrenador de equipos o a manera de referee.

Es un bichito que le va naciendo a uno (el arbitraje), aunque empezamos relativamente tarde en campeonatos de primera categoría en Cuba, pero siempre estoy dispuesto a pitar en cualquier escenario o apoyar los eventos, refirió en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, después de actuar como principal en la final de la “Champions”, en Puerto Padre.

La figura del “imparcial” se hace acompañar por tratos nada justos, aunque parezca ironía de la vida, pues la mínima decisión está expuesta a criterios opuestos por cada selección en disputa, lo cual significa un compromiso de cara a la superación individual, al tiempo que la adrenalina acude para llevarlo al límite si de alcanzar la perfección se trata.

Modestia aparte, como decimos en buen cubano, tenemos varias horas de vuelo y hemos estado en situaciones bastante parecidas, dígase el repechaje entre Santiago de Cuba y Ciego de Ávila, en la cancha Antonio Maceo, sometidos por supuesto a bastante presión, y entonces cuando lo enfrentas tantas veces aprendes a manejar la situación, uno prácticamente está preparado, aunque todos los partidos son diferentes, cada uno tiene su rigor, minuto a minuto todo puede cambiar, indicó González Pupo.

Con todo un montón de anécdotas, luego de los incontables kilómetros recorridos por esa locura de perseguir goles, Ramos pondera las aventuras de la base, gracias a las emociones de un hecho tan simple como jugar entre amigos, por ello reconoce que “se vive diferente, para estos muchachos es su Mundial, Eurocopa o Copa América porque la mayoría son de barrio, y entonces ponen todo su empeño por defender a los suyos, a su gente, o sea, gozamos de esa entrega”.

Sin embargo, lo que más he disfrutado fue el torneo de los niños que se llamaba Futbolista del Futuro, pues la mayoría de ellos hoy oscilan de 20 a 25 años y salieron de esa cantera. Desgraciadamente se perdió la continuidad del proyecto; ojalá se pudiera rescatar dada la importancia para el territorio, acotó con un vaivén de nostalgia y los deseos de involucrarse en un propósito de tal magnitud.

La labor de este soñador supera el ámbito local al establecer nexos de cooperación desde Italia, así como en otras regiones de Cuba, en función de mayores oportunidades para la captación y progreso de talentos; en cambio, el afán de apostar siempre por dar un paso más hacia adelante le provee de ciertas insatisfacciones.

Tenemos un área inutilizada, zona que se presta hasta el momento como vertedero de basura, la cual se pudiera convertir en un terreno con las medidas oficiales como existió la intención hace algunos años; de conseguirlo se aumentaría la calidad táctica y, por parte nuestra, estamos abiertos a que, si un día nos solicitan ayuda, la damos incondicionalmente, enfatizó Ramos.

Frente a las limitaciones actuales, la entrega de Ramón González Pupo, como actor fundamental en cualquier faena, esboza el poder transformador entre los lugareños, además de fomentar valores en las nuevas generaciones mediante el balompié.

La Demajagua