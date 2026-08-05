JCC Santo Domingo 2026: Ludia Montero regresa a la escena regional

Ocho años después de colgarse una medalla de plata “fuera de pronósticos” (según la prensa nacional), Ludia Montero Ramos regresa a la plataforma de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Sin embargo, unos meses después, la pesista granmense volvió a sorprender, tras convertirse en la primera cubana en subir al podio de un campeonato mundial, con par de metales plateados (arranque y total) en Pattaya 2019.

Ahora, retorna a la escena centrocaribeña no solo para revivir la experiencia de Barranquilla 2018; llega a la capital de República Dominicana con el firme propósito de conseguir par de premios y, de paso, superar aquel segundo lugar en envión, durante la justa colombiana.

A la oriunda de Río Cauto le corresponderá abrir, este miércoles, junto a otras cinco competidoras de la categoría de hasta 48 kilogramos, el torneo de levantamiento de pesas de Santo Domingo 2026, con sede en el Pabellón José Joaquín Puello.

Montero, la anfitriona Dahiana Ortiz y la venezolana Patricia Mercado Mendoza aparecen como las más firmes candidatas para repartirse las medallas, tanto en arranque como en envión, modalidades a premiarse.

Las tres se colocaron entre las 15 primeras del ranking mundial de 2025, con Ortiz en la quinta posición (85-100), Ludia en la séptima (83-100) -registros pertenecientes a la cita del orbe de Forde (Noruega), y Mercado cerrando ese grupo (75-99).

Sin embargo, fue Ludia la que redondeó mejor desempeño en la lid mundial. En predios noruegos, la cubana terminó cuarta en arranque, décima en envión y sexta en total; mientras, la dominicana salía sin marca en el primer ejercicio y levantaba 100 kilos en el segundo; y Patricia no participaba.

Pero la granmense no asoma en el escalafón del actual año y sus rivales ocupan puestos de privilegio, lo que añade algo de duda. Mercado marcha sexta (83-98), solo un escaño por delante de Ortiz (80-100).

Al parecer, ese trío de forzudas no tendrá problemas para encabezar la competencia y llevarse los premios, porque las otras adversarias exhiben registros muy discretos. De todas formas, habrá que esperar qué sucede, a partir de las 12 del mediodía.

La provincia incluyó a otros dos halteristas en el equipo de la Mayor de las Antillas, el también riocautense Edisnel Corrales Rondón (79 kg) y el jiguanisero Yorelvis Machado Olivera (94 kg), que subirán a la plataforma jueves y viernes, en ese orden.

La Demajagua