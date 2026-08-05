Irán descarta firmar acuerdos bajo amenazas militares

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán afirmó hoy que Teherán no firmará ningún acuerdo mientras persistan las amenazas de una acción militar contra el país.

El portal Sepah News, vinculado a esa institución, citó a un funcionario familiarizado con las negociaciones, quien atribuyó a la injerencia estadounidense y a las declaraciones del presidente Donald Trump las dificultades para alcanzar un entendimiento con Omán sobre el estrecho de Ormuz.

“Mientras continúen la injerencia estadounidense y la amenaza de un ataque militar contra Irán, se retrasará la consecución de un acuerdo. Irán no firmará ningún acuerdo bajo amenazas”, expresó la fuente.

Teherán reanudó el lunes último sus conversaciones con Mascate para establecer mecanismos que garanticen el tránsito seguro de los buques por esa estratégica vía marítima.

El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, anunció la víspera avances técnicos y políticos en las consultas con Omán, aunque precisó que todavía no existe un acuerdo definitivo.

Irán y Omán comparten responsabilidades geográficas y jurídicas sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo, gas y mercancías.

Las negociaciones se desarrollan en medio de fuertes tensiones entre Teherán y Washington, después de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.

Según las autoridades iraníes, esas acciones causaron más de tres mil muertos, mientras Teherán respondió con ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes.

Washington y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento e iniciaron conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, pero las diferencias sobre la seguridad y la libertad de navegación en Ormuz frenaron el proceso.

Entre el 8 y el 24 de julio, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra Irán, que respondió contra instalaciones y equipos militares estadounidenses en varios países árabes, de acuerdo con fuentes iraníes.

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