Proyecto “Con mi mochila al hombro cien años con Fidel” entra en su recta final

El proyecto Con mi mochila al hombro, liderado por Reynier Velázquez Álvarez, el Teniente Rey, entrará en su recta final con la presentación número 99.

El periplo rinde homenaje al líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz en el Centenario de su natalicio.

A decir de Teniente Rey, la música es el pretexto para este modesto homenaje al Comandante en Jefe.

En su perfil en la red social Facebook Velázquez Álvarez resaltó que, han sido miles los corazones tocados por la iniciativa a través de canciones.

Igualmente, refirió que el objetivo ha sido acercar principalmente a los más pequeños la vida y obra de Fidel en el año de su centenario.

Asimismo, el artista invitó a todos a participar en la edición 99 que tendrá lugar el domingo nueve de agosto, frente al museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, a las seis de la tarde.

Teniente Rey dijo que, la presentación número cien la realizarán en Birán en la noche del 12 de agosto, víspera del honomástico del Comandante en Jefe.

Con la mochila al hombro cien años con Fidel, comenzó el 26 de julio de 2025 y se extenderá hasta el 13 de agosto.

Hasta comunidades, centros de trabajo y otros espacios ha llegado, desde entonces la propuesta cultural.

Radio Bayamo