Grupo Cubanacán: 39 años como referente de la identidad nacional

El grupo Cubanacán Hoteles arriba este cinco de agosto a sus 39 años de instituido y continúa como referente de la identidad y la cultura de Cuba, acompaña el sector turístico y ofrece a quienes visiten el destino experiencias auténticas, coincidieron en afirmar directivos de la entidad.

Camila Girón, directora de comunicación del grupo en documento enviado a la Agencia Cubana de Noticias señala que este aniversario llega en un contexto marcado por importantes desafíos para la industria turística a nivel nacional e internacional.

La recuperación de los mercados, las transformaciones económicas, la creciente digitalización de los servicios y las nuevas expectativas de los viajeros demandan una gestión cada vez más innovadora, eficiente y sostenible, afirma el comunicado.

Da cuenta, además, de que el mayor patrimonio de la cadena continúa siendo su capital humano, las mujeres y hombres que, con profesionalidad, creatividad y sentido de pertenencia, convierten cada estancia en una oportunidad para mostrar la esencia de la hospitalidad cubana, su esfuerzo cotidiano ha permitido mantener la confianza de clientes, turoperadores y socios estratégicos, incluso en momentos de gran complejidad, afirma.

Destaca la directora de comunicación la labor de los hoteles Copacabana en la capital y Brisas del Caribe, en Varadero, este último reabrió sus puertas este verano luego de una remodelación total en áreas de jardines, lobby, restaurantes y habitaciones.

En una de las actividades recientes de promoción de Cubanacán por la temporada estival Yaima Suárez, vicepresidenta de mercadotecnia del grupo dijo que tienen activas instalaciones en todo el país, y las ofertas van desde el campismo popular hasta hoteles de alta gama de la cadena, comercializados tanto en moneda nacional como en divisas.

Señaló Suárez que Cubanacán está inmerso en la jornada por los 40 años de fundado e intenciona paquetes de excursiones y pasadías en instalaciones como Las Terrazas, Cienaga de Zapata, en el complejo El Cobre, de Santiago de Cuba, y en Gibara, en Holguín, entre otras.

Para los trabajadores de esa entidad mirar hacia el futuro implica continuar impulsando la innovación, la transformación digital, la sostenibilidad y el fortalecimiento de alianzas que contribuyan a elevar la competitividad del destino Cuba y supone preservar los valores que han distinguido a Cubanacán desde sus inicios: la excelencia en el servicio, el respeto por el entorno, la promoción de la cultura nacional y el compromiso con el desarrollo de las comunidades donde opera.

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