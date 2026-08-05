Despliegan expertos en estados de India afectados con virus endémico

El Gobierno de India desplegó hoy un equipo de respuesta a brotes en medio de preocupaciones por la muerte de 22 niños en Gujarat por el virus Chandipura durante la actual temporada lluviosa.

El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la Unión traslad+o a los expertos hacia ese estado y hacia Rajastán, para reforzar la respuesta ante el brote en curso de la enfermedad provocada por un patógeno tropical de la familia Rhabdoviridae, la misma a la que pertenece el virus de la rabia.

De acuerdo con la prensa local, el ministro de Salud de Gujarat, Praful Pansheriya, informó que de entre 184 casos sospechosos 35 fueron positivo al virus asociado al síndrome de encefalitis.

En un comunicado, las autoridades sanitarias señalaron que el despliegue de especialistas se produce en el contexto de investigaciones científicas sostenidas e intensificadas por parte de una red nacional de instituciones de primer nivel.

Además, que se mantiene de conjunto con una vigilancia continua bajo el Programa Integrado de Vigilancia de Enfermedades (IDSP), coordinado por el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) en estrecha colaboración con unidades estatales.

Estos esfuerzos coordinados tienen como objetivo avanzar en la comprensión del virus como sus dinámicas de transmisión, espectro clínico, epidemiología y posibles enfoques de tratamiento, señaló el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar.

De igual modo, puntualizó la fuente oficial, se ha activado el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública para apoyar las pesquisas.

Apuntó que expertos trabajan en estrecha coordinación con el Departamento de Salud del estado de Gujarat para investigar el brote.

Esta iniciativa colaborativa reúne a especialistas en epidemiología, virología, entomología, ciencias veterinarias y diagnóstico de laboratorio para comprender el espectro clínico completo de la infección por el virus Chandipura, desde cuadros febriles leves hasta el síndrome de encefalitis aguda, y generar así evidencia que permita fortalecer las intervenciones de salud pública. También se amplió la vigilancia en animales para determinar si el virus circula entre especies domésticas que podrían actuar como reservorios.

El virus Chandipura se transmite principalmente a los humanos a través de flebótomos, pero también se sabe que los mosquitos y las garrapatas pueden portarlo.

Hasta el momento, esta enfermedad solo ha pasado de los insectos a los humanos en la India, causando casos y brotes esporádicos, especialmente durante la temporada de monzones.

Este virus afecta principalmente a niños menores de 15 años y puede manifestarse con fiebre, alteraciones del sensorio y convulsiones, en algunos casos llevando a la muerte.

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