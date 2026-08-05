China fortalece controles de exportación hacia Estados Unidos

China fortaleció hoy los controles a la exportación hacia Estados Unidos de drones, componentes y tecnologías de doble uso, en evidencia de un nuevo capítulo de tensiones entre las dos naciones.

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El Ministerio Comercio del país asiático informó que la medida afecta a los drones y sus componentes claves, así como también a las tecnologías relacionadas incluidas en la lista nacional de bienes de doble uso.

Su exportación a Estados Unidos quedará sujeta a un examen individualizado y más riguroso, sin posibilidad de acogerse a procedimientos simplificados de concesión de licencias.

Según la entidad, la decisión entró en vigor de forma inmediata y se justifica en la Ley de Control de Exportaciones y en la normativa sobre productos de doble uso, y responde además a la necesidad de salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales.

Esta medida amplía la presión sobre el sector tecnológico estadounidense después de que, el 22 de junio último Beijing incluyera a 10 empresas norteamericanas vinculadas a los sectores de defensa, drones, tecnología aeroespacial y tierras raras en su lista de control de exportaciones, prohibiendo a las compañías chinas suministrarles bienes de doble uso.

De acuerdo con el Ministerio, ese mismo día, el ente rector de Finanzas anunció restricciones a la contratación pública de productos de 46 empresas estadounidenses, entre ellas fabricantes de aeronáutica, sistemas militares, drones y defensa, en una nueva ronda de represalias comerciales entre ambos países.

En la actualidad, los controles a la exportación se han convertido en una de las principales herramientas de respuesta del gigante asiático frente a las restricciones impuestas por Washington sobre el acceso de empresas chinas a tecnologías avanzadas.

China ocupa una posición dominante en el mercado mundial de drones civiles gracias a fabricantes como DJI, líder global del sector, mientras que el gobierno considera esta industria un ámbito estratégico tanto por sus aplicaciones comerciales como por su potencial uso militar y tecnológico.

Prensa Latina

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