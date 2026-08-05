Cuba encara hoy jornada de aporte decisivo en Santo Domingo 2026 

Una jornada marcada por el debut de canotaje, levantamiento de pesas y kárate, disciplinas con un peso significativo en el aporte a la delegación encara hoy Cuba en la continuación de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que cerrarán sus cortinas el sábado próximo en esta urbe capital.

De acuerdo al programa oficial de los Juegos la mayor de las Antillas contará este miércoles con las presentaciones del canoísta José Ramón Pelier, en el C1 a mil metros, los pesistas Otto Oñate, Arley Calderón, Ludia Montero y Thalía Castillo, además de la karateca Lianerkis Chacón, en la modalidad de combate, entre otros esperados estrenos.

Otros atletas llamados a escalar el podio de premiaciones en esta jornada serán los representantes del campo y pista Dayli Cooper, en mil 500 metros, Ronald Mencía (lanzamiento del martillo), Greisy Robles (100 c/v) y Roxana Gómez (400), mientras también se esperan actuaciones destacadas del tiro deportivo, que repartirá premios en la pistola rifle de aire a 10 metros y la pistola a 25.

En el día seis boxeadores intentarán incluirse en finales de sus respectivas categorías, la esgrima apostará a la experiencia y calidad de Seily Mendoza en la espada individual, la gimnasia artística tendrá en finales a Diorges Escobar y Argenis R. Castañeda y el tenis de mesa celebrará partidos en rondas eliminatorias en singles y dobles para acercarse a las rondas definitorias.

Por los colectivos el balonmano varonil chocará en semifinales versus República Dominicana, el béisbol buscará recuperar la ruta del éxito frente a República Dominicana en la fase de súper ronda y el voleibol femenil se cruzará en cuartos de finales ante Venezuela para mantener vivo el sueño de una medalla.

Hasta la fecha, Cuba se mantiene en el tercer escalón de la tabla general por países con acumulado de 33 oros, 26 platas y 35 bronces, solo por detrás de México (123-83-71) y Colombia (60-68-50), por ese orden.

Tabla de medallas: (10 primeros)

1- México (MEX) – 123 oro, 83 plata, 71 bronce, Total: 277

2- Colombia (COL) – 60 oro, 68 plata, 50 bronce. Total: 178

3- Cuba (CUB) – 33 oro, 26 plata, 35 bronce.Total: 94

4- Venezuela (VEN) – 22 oro, 39 plata, 67 bronce. Total: 128

5- Puerto Rico (PR)– 19 oro, 26 plata, 31 bronce. Total: 76

6- República Dominicana (DOM) – 18 oro, 18 plata, 49 bronce. Total: 85

7- Guatemala (GUA) – 11 oro, 21 plata, 26 bronce. Total: 57

8- El Salvador (ESA) — 6 oro, 4 plata, 9 bronce. Total: 19

9- Costa Rica (CRC) – 5 oro, 4 plata, 12 bronce. Total: 21

10- Trinidad y Tobago (TTO) — 5 oro, 3 plata, 8 bronce. Total: 16

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