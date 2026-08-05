Informan sobre el proceso de matrícula a la Universidad de Ciencias Médicas

El proceso de matrícula para el próximo curso escolar en la Universidad de Ciencias Médicas de Granma se efectuará en varios momentos durante la segunda quincena de este mes.

Las facultades de las ciudades de Bayamo y Manzanillo serán los escenarios encargados de ese momento que para los alumnos de la Enseñanza Técnica – Profesional, noveno grado terminado, será entre el 17 y el 21 de agosto, siempre acompañado por un padre o tutor legal.

De acuerdo con la nota de la secretaría general de la Academia granmense de Medicina, los alumnos de la Educación Superior matricularán entre el 24 y el 28 del presente mes.

El doctor Enrique Alejandro Matos Lastres, vicerrector académico de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma recalcó que para ese instante, los educandos deben presentar el Carné de identidad actualizado y en buen estado y toto copia de las dos caras del mismo.

Además, la certificación de notas del bachiller original, que debe estar avalada al dorso, la fotocopia y original del título de Doce grado, el carne de salud actualizado con los análisis microelisa, VDRL y acuñado por el policlínico o en su defecto, el chequeo del médico del consultorio de la comunidad de residencia.

El doctor Enrique Alejandro Matos Lastres, vicerrector general de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, señaló que para el proceso de matrícula a esa institución, los alumnos deben presentar cuatro fotos tipo carné UNO POR UNO, mientras que los varones portarán la Boleta de desmovilización de Servicio Militar o Anexo UNO con sello por valor de cinco pesos.

Por último, Matos Lastres refirió que los valores no apto para las Fuerzas Armadas Revolucionarias tendrán que presentar el anexo Uno, la Resolución que les entrega el Comité Militar, cotejada con el original y la evaluación de la Tarea Socialmente Útil.

Radio Bayamo